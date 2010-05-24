Демидовский колледж – чемпион г. Нижний Тагил по баскетболу

Самой интересной выдалась игра за первое место между сборной Демидовского колледжа и командой «21 век». Все решилось в 4-м периоде, где команда «21 век» начала уверенную атаку на кольцо Демидовского колледжа и к последней минуте выигрывала 65:63. Но на последних секундах баскетболисты Демидовского колледжа всё же вывели команду вперёд, став чемпионами Нижнего Тагила. Лучшим центровым по итогам чемпионата признан Андрей Рязанов (команда «21 век»). Лучший нападающий – Владимир Аравин («Демидовский колледж»). Лучший защитник – Руслан Зудов («Педколледж»). Лучший снайпер – Антон Машарипов («УКБТМ»).