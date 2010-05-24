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Демидовский колледж – чемпион г. Нижний Тагил по баскетболу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Демидовский колледж – чемпион г. Нижний Тагил по баскетболу

24 мая 2010, 15:56СпортArtem
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