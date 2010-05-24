Тагильчанка Наталья Рагозина признана боксёром года
24 мая 2010, 16:01СпортArtem
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Всемирная боксёрская федерация признала абсолютную чемпионку мира по боксу тагильчанку Наталью Рагозину боксером года.
Об этом пишет Газета.Ру. Значительная часть карьеры Рагозиной прошла в Нижнем Тагиле. В прошлом году она провела три поединка. В марте Наталья одержала досрочную победу над Ивой Вестон, в июле по очкам разгромила Лору Рэмси, а в декабре нокаутировала Памелу Лондон, бой с которой проходил в рамках супертяжелого веса. Спортивная мечта Рагозиной – встретиться на ринге со знаменитой американкой Лейлой Али – пятикратной чемпионкой мира и дочерью легенды современного бокса Мохаммеда Али. Обе титулованные спортсменки выступают в одной весовой категории и, как отмечают специалисты, через год-другой эта дуэль обязательно состоится.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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