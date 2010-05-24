Тагильчанка Наталья Рагозина признана боксёром года

Об этом пишет Газета.Ру. Значительная часть карьеры Рагозиной прошла в Нижнем Тагиле. В прошлом году она провела три поединка. В марте Наталья одержала досрочную победу над Ивой Вестон, в июле по очкам разгромила Лору Рэмси, а в декабре нокаутировала Памелу Лондон, бой с которой проходил в рамках супертяжелого веса. Спортивная мечта Рагозиной – встретиться на ринге со знаменитой американкой Лейлой Али – пятикратной чемпионкой мира и дочерью легенды современного бокса Мохаммеда Али. Обе титулованные спортсменки выступают в одной весовой категории и, как отмечают специалисты, через год-другой эта дуэль обязательно состоится.