Тагильчанин Александр Радулов получил «золотую клюшку»

Уроженец Нижнего Тагила Александр Радулов, начавший минувший сезон в уфимском «Салавате Юлаеве», и перешедший в клуб НХЛ «Нэшвилл Предаторз», удостоился награды «Золотая Клюшка» как самый ценный игрок Лиги. Он же был признан лучшим бомбардиром сезона – в 50 матчах регулярного чемпионата Александр Радулов забросил 25 шайб и 38 раз ассистировал, набрав 63 очка. Как сообщили корреспонденту «РГ» в пресс-службе ХК «Салават Юлаев», награды за Александра Радулова, находящегося сейчас на лечении за границей, получил генеральный менеджер ХК «Салават Юлаев» Олег Гросс. На церемонии была также названа символическая сборная завершившегося чемпионата, в которую также включили и Александра Радулова.