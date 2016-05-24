Гиревики из Нижнего Тагила привезли с Кубка Европы по силовому жонглированию восемь медалей

От Нижнего Тагила в соревнованиях участвовали 4 гиревика. Они уже хорошо знакомы постоянным читателям портала TagilCity.ru. Это двое юношей — Агибалов Олег и Еланцев Никита, и две девушки — Мамедова Алина и Шилина Дарья.

Всего у нас получилось восемь медалей — четыре серебряных и четыре бронзовых, за одиночное, парное и смешанное жонглирование. Олег занял второе место в одиночном жонглировании и два третьих в смешанном и парном. Алина — второе в одиночном и парном, и третье в смешанном. Никита — третье место в парном. Дарья — второе место в парном жонглировании.

Здесь стоит рассказать о вариантах жонглирования. В одиночном жонглировании гирями участвует один человек. В парном — два участника одного пола, а в смешанном — два участника разных полов, -- рассказал журналисту TagilCity.ru тренер Родион Нургалиев.

Кубок Европы по силовому жонглированию проходил в Ростовской области, город Азов, село Самарское. Сами соревнования состоялись 22 мая. На них были представители Белоруссии, Украины, ДНР. Большая часть команд была из России.