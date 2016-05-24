В Нижнем Тагиле юные любители спорта открыли стритбольный сезон (ФОТО)

Уже в 12-й раз в Нижнем Тагиле был проведен турнир по стритболу памяти Ф. Фурса. За награды соревнований спорили 93 команды школ города. Всего на спортивную площадку вышли порядка 400 тагильских девчонок и мальчишек.

Чемпионами среди старшеклассников стали учащиеся политехнической гимназии. В финальном матче они, с разницей всего в 1 очко, вырвали победу у команды 51-го лицея. Мальчики из школы №45 и девочки из 44-й школы стали лучшими среди команд младших классов. Учащиеся ЦО №1 победили сразу в двух категориях: среди 8-9 и 10-11 классов. 30-я школа дважды взяла золото: первые места заняли юноши 8-9 классов и девушки из 6-7 класса. Кроме того, золото взяли учащиеся 18-й гимназии и 44-й школы.