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28 мая 2017 года в Екатеринбурге состоится велофестиваль для всей семьи «Кубок Манараги»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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28 мая 2017 года в Екатеринбурге состоится велофестиваль для всей семьи «Кубок Манараги»

24 мая 2017, 09:00Спортoffice@tagilcity.ru
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