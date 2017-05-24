28 мая 2017 года в Екатеринбурге состоится велофестиваль для всей семьи «Кубок Манараги»
24 мая 2017, 09:00Спортoffice@tagilcity.ru
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В предварительной программе:
И еще много всего интересного!
В гонке кросс-кантри в возрастной группе 15-16 лет среди юношей и девушек будут разыграны главные призы - велосипеды Format 1415!
Положение о соревнованиях и предварительная электронная регистрация на manaraga.ru.
#КубокМанараги
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