Сергей Немчинов: Будь Овечкин готов на сто процентов, приехал бы на ЧМ в Риге

— То, что Овечкин не приедет, — конечно, потеря. Александр — один из лучших игроков мирового хоккея на данный момент. Бьет один рекорд за другим. В то же время, можно и его понять: все-таки длинная хоккейная карьера, случаются микротравмы, которые надо будет залечивать. Кроме того, как-то могла повлиять и ситуация с контрактом с «Вашингтоном» — он ведь становится свободным агентом. Думаю, если бы он был на сто процентов готов, то приехал бы, — приводит слова Немчинова «Советский спорт» со ссылкой на «Газета.Ru».