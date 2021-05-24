Сергей Немчинов: Будь Овечкин готов на сто процентов, приехал бы на ЧМ в Риге

Сергей Немчинов: Будь Овечкин готов на сто процентов, приехал бы на ЧМ в Риге
Сергей Немчинов: Будь Овечкин готов на сто процентов, приехал бы на ЧМ в Риге
Сегодня, 00:52СпортФото: pxhere.com
Хоккеист принял решение пропустить чемпионат мира-2021.

Экс-хоккеист сборной России Сергей Немчинов прокомментировал решение форварда «Вашингтона» Александра Овечкина пропустить ЧМ-2021 в Латвии.

— То, что Овечкин не приедет, — конечно, потеря. Александр — один из лучших игроков мирового хоккея на данный момент. Бьет один рекорд за другим. В то же время, можно и его понять: все-таки длинная хоккейная карьера, случаются микротравмы, которые надо будет залечивать. Кроме того, как-то могла повлиять и ситуация с контрактом с «Вашингтоном» — он ведь становится свободным агентом. Думаю, если бы он был на сто процентов готов, то приехал бы, — приводит слова Немчинова «Советский спорт» со ссылкой на «Газета.Ru».

В текущем сезоне НХЛ Овечкин набрал 46 (26+20) очков в 50 матчах.

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