«Подснежник-2022» снова определил лучших в спортивном ориентировании

80 учеников более чем из 20 школ соревновались в спортивном ориентировании бегом. Состязание проходило в личном и командном зачёте. Участники были разбиты по 4 возрастным группам.
На старте каждый школьник получил карту местности. С её помощью ребята искали контрольные пункты, поэтапно двигаясь к финишу. Прийти к заветной ленточке надо было не только быстрее остальных, но и без штрафов.
Лучшими в группе 7-8 классов стала команда гимназии №18. Второе место у лицеистов, третье досталось Политехнической гимназии.
Среди 5-6 классов лидерами стали воспитанники Политехнической гимназии и гимназии №18. Второе место – у школы № 90, третья – команда Лицея.