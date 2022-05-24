«Подснежник-2022» снова определил лучших в спортивном ориентировании

«Подснежник-2022» снова определил лучших в спортивном ориентировании
«Подснежник-2022» снова определил лучших в спортивном ориентировании
Сегодня, 14:32СпортФото: turizmnt.ru
80 школьников боролись за титул лучшего в спортивном ориентировании. В Нижнем Тагиле завершились традиционные соревнования по бегу.

В городском парке культуры и отдыха им. А.П. Бондина завершились очередные соревнования «Подснежник-2022», сообщает Центр туризма.

80 учеников более чем из 20 школ соревновались в спортивном ориентировании бегом. Состязание проходило в личном и командном зачёте. Участники были разбиты по 4 возрастным группам.

Фото:turizmnt.ru

На старте каждый школьник получил карту местности. С её помощью ребята искали контрольные пункты, поэтапно двигаясь к финишу. Прийти к заветной ленточке надо было не только быстрее остальных, но и без штрафов.

Лучшими в группе 7-8 классов стала команда гимназии №18. Второе место у лицеистов, третье досталось Политехнической гимназии.

Среди 5-6 классов лидерами стали воспитанники Политехнической гимназии и гимназии №18. Второе место – у школы № 90, третья – команда Лицея.

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