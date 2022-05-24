«Умные» спортобъекты построят в Свердловской области

В течение нынешнего и следующего года в регион направят средства на возведение спортзала модульной конструкции в Нижнем Тагиле. Стоимость проекта составляет 80 миллионов рублей.
Кроме того, 52 миллиона рублей будут потрачены на обустройство пары «умных» площадок для занятий спортом в Екатеринбурге и Верхней Пышме. На них будет действовать прямой доступ во «всемирную сеть» для ознакомления с комплексами упражнений.
Также в регион из федерального центра направят 44,3 миллиона рублей на модернизацию тренировочных полей, оставшихся от мундиаля, и 4,2 миллиона рублей на приобретение спортинвентаря, сообщил свердловский министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт.