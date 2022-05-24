«Умные» спортобъекты построят в Свердловской области

«Умные» спортобъекты построят в Свердловской области
«Умные» спортобъекты построят в Свердловской области
Сегодня, 13:20СпортФото: 1MI
В бюджете Свердловской области предусмотрено 132 миллиона рублей на постройку спортобъектов, включая модульный зал в Нижнем Тагиле.

В течение нынешнего и следующего года в регион направят средства на возведение спортзала модульной конструкции в Нижнем Тагиле. Стоимость проекта составляет 80 миллионов рублей.

Кроме того, 52 миллиона рублей будут потрачены на обустройство пары «умных» площадок для занятий спортом в Екатеринбурге и Верхней Пышме. На них будет действовать прямой доступ во «всемирную сеть» для ознакомления с комплексами упражнений.

Также в регион из федерального центра направят 44,3 миллиона рублей на модернизацию тренировочных полей, оставшихся от мундиаля, и 4,2 миллиона рублей на приобретение спортинвентаря, сообщил свердловский министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт.

Сюжеты:
Нижний ТагилНовости УрФО
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