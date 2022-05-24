«Умные» спортобъекты построят в Свердловской области

Кроме того, 52 миллиона рублей будут потрачены на обустройство пары «умных» площадок для занятий спортом в Екатеринбурге и Верхней Пышме. На них будет действовать прямой доступ во «всемирную сеть» для ознакомления с комплексами упражнений.