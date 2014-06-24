Тагильские легкоатлеты из «Спутника» покоряют Германию (ФОТО)

Большинство первых мест российские легкоатлеты заняли в первый день соревнований, что позволило нашей команде лидировать на промежуточном этапе. Свой вклад в общекомандную копилку вложила спортсменка СК «Спутник» Тамкова Алена, которая стала победительницей на дистанции 400 м с результатом 51.72 секунды. На финишную прямую Алена вышла в одной группе с несколькими соперницами. Но они не смогли выдержать предложенный тагильчанкой темп. В результате Тамкова – первая, немка Э.Кремер вторая, бронза у украинки О.Земляк.

Алена Тамкова:

Я поверила в себя и вот результат. Когда увидела, что соперницы отстают, то будто крылья выросли, я еще быстрее побежала» - цитирует спортсменку сайт Федерации легкой атлетики России.

Напомним, что тренируется Алена под руководством тренера СК «Спутник» Мерзляковой Натальи Владимировны и четыре года входит в состав национальной команды страны, где ее наставником является старший тренер сборной Маслаков Валентин Михайлович.

Алена Тамкова, фото СК «Спутник»

Еще один представитель «Спутника» Мосин Лев завоевал золото в мужской эстафете 4 х 400 м. По мнению Заслуженного тренера России Казарина Владимира, Лев, который второй год тренируется в его группе, показал хороший результат. Несмотря на то, что спортсмен по возрасту еще выступает в молодежных первенствах, его второй год подряд привлекают во взрослую эстафетную команду сборной России.

Казарин Владимир Семенович:

Свой этап Лев преодолел легко и уверенно.

Впереди у спортсменов важные старты. Лев Мосин будет выступать в Финале III Спартакиады молодежи, куда прошел без отборочных этапов за показанные в сезоне высокие спортивные результаты. Алена Тамкова в составе сборной команды страны поборется за медали личного чемпионата Европы. Желаем им новых побед и достижений.

Лев Мосин