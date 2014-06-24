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Тренеры из Словении для TagilCity.ru: о дорогах, тагильском «Манхэттэне» и перспективах сборной России в Аисте (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тренеры из Словении для TagilCity.ru: о дорогах, тагильском «Манхэттэне» и перспективах сборной России в Аисте (ФОТО, ВИДЕО)

24 июня 2014, 12:00Спорт
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