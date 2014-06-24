Тренеры из Словении для TagilCity.ru: о дорогах, тагильском «Манхэттэне» и перспективах сборной России в Аисте (ФОТО, ВИДЕО)

Тренировка началась в 17:00. Взяв с собой необходимый инвентарь, спортсмены расположились в спортивном зале СДЮСШОР «Аист». Спортсменам предстоит выполнить упражнения на координацию, а также несколько подходов со штангой. Надо сказать, весьма впечатляющее зрелище.

Свои корректировки и указания озвучивали тренеры, они же и выполняли подстраховку ребят во время поднятия тяжелого снаряда.

В другой части зала – общеукрепляющая зарядка. И растяжка – спортсмены помогают друг другу расслаблять и восстанавливать мышцы.

После зарядки – общее фото на память.

Далее спортсмены прошли на трамплины, готовясь выполнить серию прыжков. В это время журналист TagilCity.ru, взобравшись на тренерскую вышку, с интересом наблюдал за захватывающими полетами, слушая комментарии тренеров. Увидеть лыжников с этого ракурса – дорогого стоит.

Тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Геннадий Чижов рассказал TagilCity.ru, что тагильский комплекс трамплинов его действительно впечатляет. С ним сравнимы еще одни российские трамплины в Чайковском, однако, не так давно этап Летнего Гран-при там был отменен. Как пояснил Геннадий Владимирович, весь вопрос – в финансировании событий. Геннадий Чижов работает с нашими в качестве тренера уже 13 лет.

Не так давно в российской команде случились перемены. Со спортсменами начали работать два новых тренера из Словении – Матьяж Зупан и Давид Йирутек. И физиотерапевт, тоже словенец. В прошлом словенец Зупан тренировал французов. Работа с российской сборной для него – большая ответственность, сказал Матьяж TagilCity.ru. Тренеру 47 лет, однако, это не мешает ему самому прыгать. Он рассказал, что в мае принял участие в так называемых соревнованиях мастеров, или ветеранов.

Справа налево: Геннадий Чижов, Матьяж Зупан, физиотерапевт сборной и Давид Йирутек

Словенцы разговаривают на английском языке, который не в совершенстве знают российские спортсмены и тренер. Однако этот факт не мешает им прекрасно понимать друг друга. И практически на чистом русском на вопрос журналиста «Это последний прыжок сейчас?» Матьяж ответил: «Не последний, а заключительный!».

Между делом словенец поделился тем, что дороги в Нижнем Тагиле оставляют желать лучшего. Хотя путь из Екатеринбурга до Нижнего Тагила вполне приемлем, сказал Матьяж. Просто иностранцы пока не в курсе того, что та дорога еще некоторое время назад была «разрушена бобрами». А первый раз увидев НТМК с высоты трамплина К-90, Матьяж спросил: «Это ваш Манхэттен?».

Вечером в воскресенье сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина следила за тем, как честь страны защищает команда по футболу. Но итог игры, конечно, остался без комментариев.

Впереди у парней – Кубок России по прыжкам на лыжах с трамплина, который состоится уже в эти выходные. Вход на соревнования бесплатный. Тагильчане, приходите поддержать российских летающих лыжников!