Третье место заняла пловчиха Полина Соколова на соревнованиях по плаванию в Казани

Третье место заняла пловчиха Полина Соколова на соревнованиях по плаванию в Казани
Третье место заняла пловчиха Полина Соколова на соревнованиях по плаванию в Казани
Сегодня, 20:29СпортФото: 1mediainvest.ru
В абсолютном зачете среди женщин представительница Краснотурьинска проплыла дистанцию в 3,8 км за 54 минуты 4 секунды, что позволило ей подняться на третью ступень пьедестала почета.

В Казани прошли престижные международные соревнования по плаванию на открытой воде «Swimstar double mile Kazan 2021». В число призеров попала 16-летняя воспитанница секции плавания краснотурьинской СШОР Полина Соколова, сообщает «Вечерний Краснотурьинск» в социальной сети ВКонтакте.

Соревнования собрали около сотни пловцов со всей страны. Девушку тренирует Оксана Шустерова.

Напомним, четыре пловца из Нижнего Тагила смогли успешно выступить на чемпионате УрФО, который завершился в Челябинске. Участие в чемпионате принимали представители клуба «Спутник» из Нижнего Тагила.

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