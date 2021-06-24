Третье место заняла пловчиха Полина Соколова на соревнованиях по плаванию в Казани

В Казани прошли престижные международные соревнования по плаванию на открытой воде «Swimstar double mile Kazan 2021». В число призеров попала 16-летняя воспитанница секции плавания краснотурьинской СШОР Полина Соколова, сообщает «Вечерний Краснотурьинск» в социальной сети ВКонтакте.
Соревнования собрали около сотни пловцов со всей страны. Девушку тренирует Оксана Шустерова.
Напомним, четыре пловца из Нижнего Тагила смогли успешно выступить на чемпионате УрФО, который завершился в Челябинске. Участие в чемпионате принимали представители клуба «Спутник» из Нижнего Тагила.