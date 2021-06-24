Вновь юные тагильчане стали призерами первенства Свердловской области по велоспорту

Вновь юные тагильчане стали призерами первенства Свердловской области по велоспорту
Вновь юные тагильчане стали призерами первенства Свердловской области по велоспорту
Сегодня, 19:39СпортФото: 1mediainvest.ru
На первенстве Свердловской области по велоспорту в дисциплине «Шоссе многодневная гонка «Самоцветный тур» юные тагильчане из спортивной школы № 4 вновь стали медалистами.

Юные спортсмены из Нижнего Тагила под руководством тренеров Марченко Александра Яковлевича и Поспелова Антона Леонидовича заняли призовые места в индивидуальной гонке преследования.

Первые места заняли: среди юношей 2007 года рождения Богдан Нагорнов, среди юношей 2008 года рождения Кирилл Цветцих, среди юношей 2010 года рождения Аркадий Колчин.

Второе место занял среди юношей 2011 года рождения Роман Ахмадулин.

Третий результат показали Елизавета Корякова среди девочек 2008 года рождения и Андрей Шарин среди юношей 2010 года рождения.

Напомним, два юных воспитанника из спортивной школы № 4 стали медалистами первенства Свердловской области по велоспорту в дисциплине «Шоссе-критериум» в Верхней Пышме.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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