Тагильчанин завоевал бронзовую медаль на Летней Спартакиаде по боксу (ФОТО)

В весовой категории 60 кг приняло участие 8 спортсменов. В четвертьфинальном бое Никита встретился с боксером из Омска Смиренко Николаем , над которым одержал победу.

Первый раунд выиграл москвич, во втором преимущество было на стороне Кузнецова Никиты, но бой был остановлен из-за рассечения брови у Аскерова и победу отдали ему по результатам первого раунда. В итоге Никита завоевал бронзовую медаль Спартакиады.