Тагильчанин завоевал бронзовую медаль на Летней Спартакиаде по боксу (ФОТО)
24 июля 2014, 12:25Спорт
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С 16 по 22 июля в Казани прошел финал Летней Спартакиады России среди молодежи по боксу, в котором принял участие еще один воспитанник спортклуба «Спутник» Никита Кузнецов.
В весовой категории 60 кг приняло участие 8 спортсменов. В четвертьфинальном бое Никита встретился с боксером из Омска Смиренко Николаем, над которым одержал победу.
В полуфинальном бое Кузнецов Никита боксировал с победителем первенства России Шамилем Аскеровым из Москвы.
Первый раунд выиграл москвич, во втором преимущество было на стороне Кузнецова Никиты, но бой был остановлен из-за рассечения брови у Аскерова и победу отдали ему по результатам первого раунда. В итоге Никита завоевал бронзовую медаль Спартакиады.
Тренируется спортсмен у Заслуженного тренера России Александра Малышева и Андрея Семукова.
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