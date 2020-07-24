Боец из Нижнего Тагила встретится на ринге с Александром Емельяненко
Сегодня, 09:57СпортФото: Championat.com
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Уроженец Нижнего Тагила Магомед Исмаилов встретится 24 июля в бою с Александром Емельяненко в рамках очередного турнира Absolute Championship Akhmat, сообщает портал Championat.com.
Сюжеты: Нижний Тагил
Отмечается, что шансы бойцов примерно равны, несмотря на то, что Магомед Исмаилов будет выступать в непривычной для себя весовой категории.
Сильными сторонами уроженца Нижнего Тагила считается «великолепная борьба». Также Александру Емельяненко стоит опасаться и «быстрых рук» оппонента. Сообщается, что Исмаилов умеет бить таким образом, что даже «высокие бойцы падают, как подкошенные».
Напомним, ранее уроженец Урала Петр Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.
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