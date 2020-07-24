В «Авангарде» упразднили должность президента

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В омском клубе провели оптимизацию.
«Авангард» сообщил о том, что в связи с сокращением бюджета клуб провел оптимизацию управления.
«Количество позиций топ-менеджеров в первой линейке управления клубом сокращено на треть – в том числе, упразднены должности президента и вице-президента», – приводит «Советский спорт» заявление клуба по итогам совета директоров.
Таким образом, «Авангард» покидает президент Максим Сушинский, занимавший этот пост с марта 2017 года.
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