В «Авангарде» упразднили должность президента

«Авангард» сообщил о том, что в связи с сокращением бюджета клуб провел оптимизацию управления.

«Количество позиций топ-менеджеров в первой линейке управления клубом сокращено на треть – в том числе, упразднены должности президента и вице-президента», – приводит «Советский спорт» заявление клуба по итогам совета директоров.