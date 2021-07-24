Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин возглавил сборную России

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин возглавил сборную России
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин возглавил сборную России
Сегодня, 10:42СпортФото: Группа «Футбол в стиле Ретро» во «Вконтакте»
Российский футбольный союз сообщил о назначении Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу.

Валерий Карпин возглавил сборную России по футболу, сообщает Российский футбольный союз. До назначения он был главным тренером ФК «Ростов».

С Валерием Карпиным подписан контракт о тренерстве сборной до 31 декабря 2021 года. Подписание контракта состоится 26 июля 2021 года, его условия уже согласованы. В течение следующего полугода главный тренер сборной российского футбола будет совмещать работу в клубе и в национальной команде.

Валерий Карпин не нуждается в представлении ни футбольным специалистам, ни болельщикам. После завершения карьеры игрока Валерий Карпин получил богатый тренерский опыт. Сборная России для него — новый вызов,прокомментировал назначение президент РФС Александр Дюков.

Валерий Георгиевич Карпин родился 2 февраля 1969 года в эстонской Нарве. Играл за московский «Спартак», испанские «Сельту», «Валенсию» и «Реал Сосьедад». Более 70 матчей как игрок провел за сборную России. Тренерскую карьеру начал в 2009 году.

Валерий Карпин выразил благодарность Российскому футбольному союзу за оказанное доверие.

Напомним, в начале июля Российский футбольный союз расторг контракт со Станиславом Черчесовым. Контракт с ним был рассчитан до 2022 года.

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