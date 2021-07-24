Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин возглавил сборную России

С Валерием Карпиным подписан контракт о тренерстве сборной до 31 декабря 2021 года. Подписание контракта состоится 26 июля 2021 года, его условия уже согласованы. В течение следующего полугода главный тренер сборной российского футбола будет совмещать работу в клубе и в национальной команде.