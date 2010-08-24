Плющенко отстранили от соревнований

Фигурист мог оспорить приговор в Спортивном арбитражном суде (SAS) в течение трех недель после его вынесения, но не воспользовался этим правом. Срок опротестования решения ISU истек 23 августа, и дисквалификация вступила в законную силу.

Причиной отлучения олимпийского чемпиона Турина-2006 и серебряного призера Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувера-2010 от фигурного катания стало его участие в ледовых шоу в Румынии, Чехии, Франции и Швеции в марте и апреле 2010 года без разрешения Федерации фигурного катания на коньках России. При этом Евгений, сославшись на травму, отказался от участия в чемпионате мира в Турине 22-28 марта, сообщает СПОРТКОМ.