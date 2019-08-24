Игрока сборной России по хоккею дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Сегодня, 11:52СпортФото: Медиахолдинг 1Mi
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Хоккеиста Евгения Кузнецова, который играет за сборную России, дисквалифицировали на четыре года за употребление кокаина, пишет ТАСС.
В пятницу Международная федерация хоккея объявила о дисквалификации нападающего сборной России за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе хоккеиста, которая была взята во время ЧМ в Словакии в мае нашли следы кокаина.
Как сообщает ТАСС, 29 мая в интернете появилось видео, на котором Кузнецов, находясь в номере отеля, разговаривает по телефону, а на расположенном рядом с ним столе рассыпан белый порошок.
Дисквалификация Кузнецова не распространяется на матчи НХЛ, лига примет решение относительно спортсмена позднее.
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