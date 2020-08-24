Хусаинов: Смею утверждать, что арбитр Вилков в Уфе преследовал определенные цели

«Мы знаем, что Михаил Вилков не безгрешен. Разная трактовка и дисциплинарные санкции для очень похожих эпизодов вызывает вопросы к арбитрам не только в поле, но и в «варовской киностудии». Вот эти двойные стандарты и приводят к таким эмоциональным заявлениям представителей клубов. Я понимаю недовольство уфимцев. Смею утверждать, что арбитр Вилков в Уфе преследовал определенные цели. Управление игрой Вилковым не вызвало удовлетворения, поскольку арбитр похожим игровым эпизодам давал разную оценку», - цитирует Хусаинова «Советский спорт».