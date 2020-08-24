Хусаинов: Смею утверждать, что арбитр Вилков в Уфе преследовал определенные цели

Хусаинов: Смею утверждать, что арбитр Вилков в Уфе преследовал определенные цели

Сегодня, 20:10СпортФото: pxhere.com
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов поделился мнением о работе судейской бригады в матче четвертого тура РПЛ «Уфа» - «Ростов».

«Мы знаем, что Михаил Вилков не безгрешен. Разная трактовка и дисциплинарные санкции для очень похожих эпизодов вызывает вопросы к арбитрам не только в поле, но и в «варовской киностудии». Вот эти двойные стандарты и приводят к таким эмоциональным заявлениям представителей клубов. Я понимаю недовольство уфимцев. Смею утверждать, что арбитр Вилков в Уфе преследовал определенные цели. Управление игрой Вилковым не вызвало удовлетворения, поскольку арбитр похожим игровым эпизодам давал разную оценку», - цитирует Хусаинова «Советский спорт».

Напомним, «Уфа» на своем поле проиграла «Ростову» со счетом 0:1.

После матча руководство уфимского клуба заявило, что если ситуация с судейством не улучшится, команда снимется с чемпионата России.

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