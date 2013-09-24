Сегодня в Нижний Тагил съедутся юниоры на Первенство России по прыжкам на лыжах с трамплина (ВИДЕО)

Согласно программе состязаний, сегодня состоится заседание судейской коллегии, а также мандатной комиссии по Первенству. Уже начиная с завтрашнего дня, юниоры будут тренироваться на трамплинах К-60 и К-90.

26 сентября, то есть в четверг, девушки и юноши начнут состязаться за медали. С 10:00 до 16:30 любой желающий сможет оценить подготовку молодых кадров. На следующий день, 27 сентября спортсмены опять будут готовиться уже к командным зачетам, и в субботу выявится сильнейшая сборная. 29 сентября гости покинут наш город.

Кроме того, никогда не поздно напомнить, как прошли соревнования Гран-при на той же Долгой буквально полторы недели назад. Один из пользователей TagilCity.ru Марат прислал видео прыжка Дениса Корнилова с трамплина К-120. Очень хорошо видно, как болельщики поддерживают летающего лыжника и искренне радуются хорошему результату.

Видео пользователя Марат.