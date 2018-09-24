17-летний екатеринбуржец выиграл чемпионат мира по кикбоксингу в Италии

На чемпионате мира среди юниоров по кикбоксингу, который прошёл в Италии, два екатеринбуржца завоевали медали. 17-летний Данил Худяков стал чемпионом мира, 16-летний Тарас Коновалов занял третье место на пьедестале почёта.
23 сентября в итальянском городе Лидо-ди-Езоло прошёл чемпионат по кикбоксингу среди юниоров, собравший 2319 участников из 65 стран. Защищать честь страны выпало двум жителям Екатеринбурга – Данилу Худякову и Тарасу Коновалову.
Данил после четырёх успешных боёв против борцов из Казахстана, Великобритании, Германии и России завоевал золотую медаль первенства, сообщает E1.ru. Тарас, со слов тренера, отдал все силы для победы, но проиграл спортсмену из Алжира по решению рефери, заняв тем самым третье место.
Эмоции зашкаливали, Тарас во время остановки боя выкрикивал и жестикулировал, чтобы скандировали «Россия». Я весь в слезах после победы Данила, а когда проиграл Тарас в финале — сорвал голос, не мог говорить 2 дня,рассказал тренер уральских чемпионов Александр Борунчук.