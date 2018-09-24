17-летний екатеринбуржец выиграл чемпионат мира по кикбоксингу в Италии

23 сентября в итальянском городе Лидо-ди-Езоло прошёл чемпионат по кикбоксингу среди юниоров, собравший 2319 участников из 65 стран. Защищать честь страны выпало двум жителям Екатеринбурга – Данилу Худякову и Тарасу Коновалову.

Данил после четырёх успешных боёв против борцов из Казахстана, Великобритании, Германии и России завоевал золотую медаль первенства, сообщает E1.ru. Тарас, со слов тренера, отдал все силы для победы, но проиграл спортсмену из Алжира по решению рефери, заняв тем самым третье место.