Тагильские баскетболисты из СШ №4 стали призерами Первенства Свердловской области
Сегодня, 11:20Спорт
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Тагильская команда по баскетболу из СШ №4 заняла второе место в Первенстве Свердловской области, которое проходило в Екатеринбурге.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Первенстве области по баскетболу среди юношей 2002 г.р. участвовали шесть команд из Екатеринбурга и Нижнего Тагила.
Тагильская команда из спортивной школы №4 заняла второе место, уступив команде УОР из Екатеринбурга.
Баскетболисты из ДЮСШ «Старый соболь» заняли четвертое место.
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