Тагильские кикбосеры привезли золото, серебро и бронзу с чемпионата мира

С 15 по 23 сентября в итальянском городе Лидо ди Езоло проходило Первенство Мира по кикбоксингу. Нижний Тагил представили три спортсмена СШОР «Уралец»: Семен Востриков, Дмитрий Микрюков и Мирон Нестеров

Семен Востриков (тренер Владимир Морозов) стал чемпионом в дисциплине «кик-лайт», одержав победу над спортсменами из Великобритании, Греции, Словении, Испании и Украины.

Также Семен взял серебро в дисциплине «лайт-контакт», уступив только представителю Словении.

Дмитрий Микрюков (тренер Владимир Ботников) завоевал бронзу в «лайт-контакте» среди юниоров до 69 кг.