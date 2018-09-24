Тагильские кикбосеры привезли золото, серебро и бронзу с чемпионата мира

Спортсмены СШОР «Уралец» Нижнего Тагила привезли три медали с Первенства Мира по кикбоксингу.
С 15 по 23 сентября в итальянском городе Лидо ди Езоло проходило Первенство Мира по кикбоксингу. Нижний Тагил представили три спортсмена СШОР «Уралец»: Семен Востриков, Дмитрий Микрюков и Мирон Нестеров
Семен Востриков (тренер Владимир Морозов) стал чемпионом в дисциплине «кик-лайт», одержав победу над спортсменами из Великобритании, Греции, Словении, Испании и Украины.
Также Семен взял серебро в дисциплине «лайт-контакт», уступив только представителю Словении.
Дмитрий Микрюков (тренер Владимир Ботников) завоевал бронзу в «лайт-контакте» среди юниоров до 69 кг.
Мирон Нестеров (тренер Владимир Морозов) выступал среди юношей до 63 кг в дисциплинах «кик-лайт» и «поинтфайтинг». В первой категории Мирон уступил спортсмену из Греции и выбыл из борьбы. В «поинтфайтинге» Нестеров победил австрийца, но уступил словенину.