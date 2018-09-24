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Тагильские кикбосеры привезли золото, серебро и бронзу с чемпионата мира
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские кикбосеры привезли золото, серебро и бронзу с чемпионата мира

Сегодня, 17:05Спорт
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