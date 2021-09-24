Есть чем гордиться: спортивные площадки и проекты награждены в Екатеринбурге

Есть чем гордиться: спортивные площадки и проекты награждены в Екатеринбурге
Есть чем гордиться: спортивные площадки и проекты награждены в Екатеринбурге
Сегодня, 12:16СпортФото: 1МI
Награды получили различные объекты спортивной инфраструктуры, события и проекты, которые были реализованы в Свердловской области.

23 сентября 2021 года нашли свои награды первой региональной премии RCC Sport Awards, проводимой совместно с Министерством спорта Свердловской области, победители в различных спортивных номинациях, сообщает E1.

Мероприятие проводилось в рамках международной спортивной конференции RCC Global Sport Experience. Так, лучшим спортивным объектом года стал «Екатеринбург-Арена», а в номинации «Открытие года» победил фестиваль сап-серфинга.

Фото: RCC

В номинации «Спортивное событие: Зима» победителем стал Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина. В этот финал вышел также Лыжный сверхмарафон IRON 100k.

Всероссийская летняя универсиада стала победителем в номинации «Главное спортивное событие лета». В финале с ним бились Майская велопрогулка и фестиваль сап-серфинга.

Проект «Адаптивное тхэквондо — Урал. Начало» стал победителем в номинации «Благотворительный проект года». В финале также участвовал проект «Первоуральск — город чемпионов».

В финале также отметились «Екатеринбург-Экспо» и нижнетагильский горнолыжный комплекс трамплинов «Аист». Ледовая арена «Авто» стала лучшей «Площадкой года», в финале она боролась с волонтерским центром УрФУ «Волонтеры Урала» и комплексом спортивных площадок Екатеринбурга «Спорт в каждый двор».

Напомним, в 2023-м году в Екатеринбурге состоятся международные соревнования в рамках Универсиады. Спортивные объекты строятся усиленными темпами.

Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбург
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