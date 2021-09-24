УЕФА в два раза увеличит призовые на женском Евро-2022

Напомним, что Евро-2022 среди женских сборных пройдет в Англии. Матч-открытия состоится на «Олд Траффорд», а финальный поединок — на «Уэмбли». Во второй раз в истории в финальном турнире женского Евро сыграют 16 команд. Изначально турнир должен был пройти в 2021 году, но из-за пандемии коронавируса соревнования пришлось перенести на один год.