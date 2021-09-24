УЕФА в два раза увеличит призовые на женском Евро-2022

УЕФА в два раза увеличит призовые на женском Евро-2022
УЕФА в два раза увеличит призовые на женском Евро-2022
Вчера, 23:47СпортФото: ru.uefa.com
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил увеличение выплат всем участникам женского чемпионата Европы 2022 года, который состоится в Великобритании летом следующего года.

16 команд, участвующих в женском Евро-2022, разделят сумму в 16 миллионов евро, что вдвое превышает общий призовой фонд в 8 миллионов евро, распределенный на Евро-2017 в Нидерландах. Распределение средств включает повышенные гарантированные суммы и бонусы за результаты на групповом этапе, — передает «Советский спорт».

Напомним, что Евро-2022 среди женских сборных пройдет в Англии. Матч-открытия состоится на «Олд Траффорд», а финальный поединок — на «Уэмбли». Во второй раз в истории в финальном турнире женского Евро сыграют 16 команд. Изначально турнир должен был пройти в 2021 году, но из-за пандемии коронавируса соревнования пришлось перенести на один год.

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