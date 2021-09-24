Виталий Кличко сделал прогноз относительно боя Усика и Джошуа

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Виталий Кличко поделился своим мнением о предстоящем поединке британца Энтони Джошуа и украинца Александра Усика. Джошуа будет защищать титулы WBA, WBO, IBF и IBO. Бой состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма».

«Это будет самый сложный поединок в спортивной карьере Усика. С боксёром такого уровня Александр ещё не встречался. Шансы? Все зависит от него — от того, насколько правильными будут стратегия и тактика. Насколько Александр сможет навязать Джошуа свою формулу боя и не дать возможности сопернику пользоваться его ростом и преимуществом в весе. Также Кличко спрогнозировал, какую манеру ведения боя выберет британец: «Потому что Джошуа выше Усика и будет пытаться контратаковать, пользуясь также преимуществами в длине рук и владении мощным ударом правой», — приводит слова Кличко «Советский спорт». Добавим, что в своей карьере 31-летний британец одержал 24 победы (22 — нокаутом) и потерпел одно поражение. Что касается Усика, то на счету 31-летнего украинца 18 побед в 18 поединках, 13 из которых завершились нокаутом. По итогам боя Джошуа получит около 17,5 миллионов евро, а Усик — не более 5,9 миллионов.

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