Выпускник хоккейной школы Нижнего Тагила Семен Чистяков выступит в составе сборной России на Кубке Карьяла, сообщает пресс-служба Федерации хоккея.

Сообщается, что назван состав игроков не старше 20 лет для участия на первом этапе евротурнира Кубок Карьяла. В общей сложности на сборы вызвали 27 игроков. Мероприятие состоится в столице Финляндии с 5 по 8 ноября. Напомним, игрок российского футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов стал лучшим вратарем первого тура группового этапа Лиги чемпионов и попал в символическую сборную первого этапа. Сафонов оказался в символической сборной первого тура Лиги чемпионов

Related news: Сафонов оказался в символической сборной первого тура Лиги чемпионов

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter