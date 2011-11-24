Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
На чемпионате по плаванию «Сто сильнейших» 10 оказались спортменами клуба «Спутник»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

На чемпионате по плаванию «Сто сильнейших» 10 оказались спортменами клуба «Спутник»

24 ноября 2011, 16:51СпортВалерия Лошкарева
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?