На чемпионате по плаванию «Сто сильнейших» 10 оказались спортменами клуба «Спутник»

Андрей Олейник выиграл заплыв на 50 метров брассом, Евгений Касаткин финишировал вторым в финале на 400 метров комплексным плаванием. Также в комплексном плавании Яна Медведева стала серебряным призером на 200 и 400 метров. Кроме того, наши пловцы дважды поднимались на третью ступень пьедестала почета по итогам мужских эстафет 4х50 метров и 4х100 метров.

В юношеском турнире успеха добились кролисты Владислав Попов и Елена Богданова, завоевавшие по золотой и серебряной медали. Попов был первым на дистанции 1500 метров и вторым – на восемьсотметровке. Богданова выиграла 800 метров, и показала второй результат в заплыве на 400 метров.

Только золото в копилку Клуба добыли Максим Колясов и Ярослав Круть, представлявшие Нижний Тагил на Открытых Всероссийских соревнованиях «Северное сияние» в Ханты-Мансийске, куда помимо россиян приехали спортсмены стран ближнего зарубежья. Колясов победил на двух дистанциях – 400 и 800 метров вольным стилем, Круть первенствовал в плавании брассом на 50, 100 и 200 метров.