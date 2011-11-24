«Спутник» лишился голкипера накануне очередной игры
24 ноября 2011, 22:51СпортАлександра Логинова
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Руководство спортивного клуба «Спутник» расторгло контракт с голкипером Линаром Шигаповым по обоюдному согласию сторон.
За тагильский клуб Шигапов сыграл 3 матча, пропустив 12 шайб. 25 ноября команда встретится с лидером дивизиона – нефтекамским «Торосом». Начало матча в 18.30.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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