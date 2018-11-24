Нижнетагильские баскетболисты вошли в четвёрку полуфиналистов Первенства России
Сегодня, 09:40СпортФото: старый-соболь.рф
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Команда спортивной школы «Старый соболь» на проходящем в столице Свердловской области Межрегиональном этапе Первенства России по баскетболу одержала верх над соперниками из Тюмени. Таким образом, тагильчане вошли в четвёрку полуфиналистов, которые будут представлять Уральский федеральный округ.
Сюжеты: Нижний Тагил
23 ноября в Екатеринбурге состоялся матч сборных СШ «Старый соболь» из Нижнего Тагила и тюменской команды ДЮСШ «Прибой». Тагильчане сразу же взяли быстрый темп игры и в течение всего матча наполняли корзину противника мячами. Встреча закончилась уверенной победой команды из Нижнего Тагила со счётом 73:36.
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Это оказалась вторая победа «Соболей» на Межрегиональном этапе Первенства России, которая позволила им выйти в полуфинал и представлять Уральский федеральный округ наравне с другими баскетбольными командами региона. 24 ноября тагильчане встретятся в заключительном матче с командой «Аверс» из Сургута, сообщает пресс-служба СШ «Старый соболь».
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