Нижнетагильские баскетболисты вошли в четвёрку полуфиналистов Первенства России

23 ноября в Екатеринбурге состоялся матч сборных СШ «Старый соболь» из Нижнего Тагила и тюменской команды ДЮСШ «Прибой». Тагильчане сразу же взяли быстрый темп игры и в течение всего матча наполняли корзину противника мячами. Встреча закончилась уверенной победой команды из Нижнего Тагила со счётом 73:36.

Это оказалась вторая победа «Соболей» на Межрегиональном этапе Первенства России, которая позволила им выйти в полуфинал и представлять Уральский федеральный округ наравне с другими баскетбольными командами региона. 24 ноября тагильчане встретятся в заключительном матче с командой «Аверс» из Сургута, сообщает пресс-служба СШ «Старый соболь».