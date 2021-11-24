Уральские пловчихи попали в десятку лучших на Чемпионате России

Уральские пловчихи попали в десятку лучших на Чемпионате России
Уральские пловчихи попали в десятку лучших на Чемпионате России
Сегодня, 12:48СпортФото: pixabay.com
Уральские спортсменки вошли в список десяти лучших команд по итогам чемпионата России по плаванию. Две пловчихи из Краснотурьинска в составе уральской сборной выступали в эстафете вольным стилем. По итогам соревнований они получили 8 и 10 места.

Чемпионат России по плаванию состоялся с 16 по 21 ноября в Санкт-Петербурге. В соревнованиях участвовали почти 900 спортсменов со всей России.

Вместе со сборной Свердловской области на чемпионат приехали две пловчихи из краснотурьинской спортивной школы. Одна из них, Екатерина Гардабудских, вышла в финал эстафеты вольным стилем. Уральская сборная вместе с Екатериной заняла по итогам эстафеты 8 место.

Екатерина Гардабудских
Фото:СШОР Краснотурьинска

Вторая пловчиха, Арина Вакилова, также вошла в десять лучших в эстафете вольным стилем четыре по 100 метров. Ее команда прошла в финал и заняла десятую строчку по итогам соревнований.

Арина Вакилова
Фото:СШОР Краснотурьинска

Арина Вакилова и Екатерина Гардабудских тренируются под руководством тренера Оксаны Шустеровой в спортшколе Краснотурьинска и являются кандидатками в мастера спорта.

Спортивная школа Краснотурьинска уже поздравила своих спортсменом с отличным выступлением и пожелала новых достижений в их спортивной карьере.

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