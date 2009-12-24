«Уралочка» сыграла в матче всех звезд
24 декабря 2009, 17:09СпортArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Впервые в истории женского волейбола в Омске состоялся Матч всех звезд.
В нем участвовали лучшие игроки чемпионата России - собственно россияне (команда главного тренера сборной Владимира Кузюткина) и иностранки (их возглавлял легендарный Николай Карполь). Матч закончился победой российских девушек 3:0. Из екатеринбургской "Уралочки" на площадке находилась только капитан нашей команды и, кстати, капитан сборной Марина Шешенина. Она набрала 4 очка.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей