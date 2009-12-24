«Уралочка» сыграла в матче всех звезд

В нем участвовали лучшие игроки чемпионата России - собственно россияне (команда главного тренера сборной Владимира Кузюткина) и иностранки (их возглавлял легендарный Николай Карполь). Матч закончился победой российских девушек 3:0. Из екатеринбургской "Уралочки" на площадке находилась только капитан нашей команды и, кстати, капитан сборной Марина Шешенина. Она набрала 4 очка.