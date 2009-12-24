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«Уралочка» сыграла в матче всех звезд
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Уралочка» сыграла в матче всех звезд

24 декабря 2009, 17:09СпортArtem
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