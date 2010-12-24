Очередная победа «Спутника» принесла хоккеистам Нижнего Тагила три очка

Тагильчане первыми открыли счет. На 17-й минуте при игре в большинстве защитник Андрей Кузнецов со средней дистанции точным броском отправил шайбу в ворота. Второй период остался за хозяевами. В начале третьего периода с интервалом менее двух минут Егор Рожков и Андрей Бабушкин создали вполне комфортное преимущество в два гола – 3:1. «Мечел» возродил интригу на 56-й минуте: на скамейку штрафников был отправлен Егор Журавлев, тем не менее, в оставшееся до конца игры время подопечные Алексея Фетисова выдержали натиск хозяев и удержали победный счет. Следующий матч «Спутник» сыграет дома 27 декабря с соседом по турнирной таблице – ангарским «Ермаком». Начало в 18.30.