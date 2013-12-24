Трое тагильчан взяли призовые места на областных соревнованиях на горе Белая
24 декабря 2013, 11:25Спорт
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В воскресенье 22 декабря, в праздничный для активных любителей снега и скорости День сноуборда, впервые прошли областные соревнования по гигантскому слалому на горе Белая.
Напомним, это любительские соревнования, где каждый желающий мог показать свое мастерство. Итак, вот итоги:
Женщины:
1 место - Ложкина Алена 1989 г.р., Новоуральск
2 место - Самосадкина Юлия 1986 г.р., Нижний Тагил
3 место - Кондрашина Ольга 1987г.р., Нижний Тагил
Мужчины:
1 место - Данберг Алексей 1984 г.р., Екатеринбург
2 место - Мишкарев Сергей 1979 г.р., Качканар
3 место - Рахов Василий 1980 г.р., Нижний Тагил
Фото KatalogNT.ru.
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