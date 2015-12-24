«Команда была заточена на победу!»: накануне хоккеисты из Нижнего Тагила выиграли в Ижевске
Для хоккеистов нижнетагильского «Спутника» положение предстоящего соперника в турнирной таблице особой роли, как это ни парадоксально, не играет.
С таким же настроем наша команда вышла и на матч с «Ижсталью», которая в табели о рангах на девять строчек опережала тагильчан накануне встречи, и уже в первом периоде тагильчане перебросали сталеваров. Тем не менее, в реализации нашим игрокам не везло, а вот «Ижсталь» свой шанс не упустила и на 15-й минуте открыла счет: перед воротами на добивании удачно сыграл Артем Воробьев. Во втором периоде «Спутник» счет сравнял: Рафаэль Шакуров, обыграв ижевских защитников, пробил голкипера хозяев – 1:1.
В самом начале третьего периода тагильчане усилиями Дениса Фахрутдинова и Виктора Луговского вышли вперед. Ижевчанам потребовалось совсем немного времени, чтобы отыграться. Сталевары сравняли счет – 2:2.
Исход матча решило удаление в составе хозяев в начале овертайма. «Спутник» успешно разыграл лишнего, и капитан Антон Полещук поставил точку в матче эффектным броском за спину голкипера хозяев после отличной передачи Максима Слыша.
Пресс-конференция
Андрей Кирдяшов, главный тренер ХК «Спутник»:
Нам больше отступать некуда, сегодня команда была заточена на победу. При равной игре мы сегодня были удачливее. Хочу ребят поздравить с победой, она нам нужна.
Ильназ Загитов, главный тренер ХК «Ижсталь»:
С нашей стороны игры как таковой не получилось. Отрезками неплохо выглядели, но в остальное время неизвестно чем занимались. Получается так, что два игрока уехали и команда рассыпалась. Некому взять на себя бремя лидерства. Забивать надо. Были моменты, в конце игры в пустые ворота надо было забивать. В овертайме ненужное удаление привело к такому результату. Можно конечно сказать, что взяли очко при плохой игре, но от этого радости не прибавляется. Мы сегодня совершили столько ошибок, что их хватило бы на несколько игр.
«Оранжевые» увозят из Ижевска два очка. Впереди у нашей команды матч в Нефтекамске, который станет заключительным аккордом уходящего года. Новый 2016 год «Спутник» начнет домашней серией матчей.