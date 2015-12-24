«Команда была заточена на победу!»: накануне хоккеисты из Нижнего Тагила выиграли в Ижевске

С таким же настроем наша команда вышла и на матч с «Ижсталью», которая в табели о рангах на девять строчек опережала тагильчан накануне встречи, и уже в первом периоде тагильчане перебросали сталеваров. Тем не менее, в реализации нашим игрокам не везло, а вот «Ижсталь» свой шанс не упустила и на 15-й минуте открыла счет: перед воротами на добивании удачно сыграл Артем Воробьев. Во втором периоде «Спутник» счет сравнял: Рафаэль Шакуров, обыграв ижевских защитников, пробил голкипера хозяев – 1:1.

В самом начале третьего периода тагильчане усилиями Дениса Фахрутдинова и Виктора Луговского вышли вперед. Ижевчанам потребовалось совсем немного времени, чтобы отыграться. Сталевары сравняли счет – 2:2.

Исход матча решило удаление в составе хозяев в начале овертайма. «Спутник» успешно разыграл лишнего, и капитан Антон Полещук поставил точку в матче эффектным броском за спину голкипера хозяев после отличной передачи Максима Слыша.

Пресс-конференция

Андрей Кирдяшов, главный тренер ХК «Спутник»:

Нам больше отступать некуда, сегодня команда была заточена на победу. При равной игре мы сегодня были удачливее. Хочу ребят поздравить с победой, она нам нужна.

Ильназ Загитов, главный тренер ХК «Ижсталь»:

С нашей стороны игры как таковой не получилось. Отрезками неплохо выглядели, но в остальное время неизвестно чем занимались. Получается так, что два игрока уехали и команда рассыпалась. Некому взять на себя бремя лидерства. Забивать надо. Были моменты, в конце игры в пустые ворота надо было забивать. В овертайме ненужное удаление привело к такому результату. Можно конечно сказать, что взяли очко при плохой игре, но от этого радости не прибавляется. Мы сегодня совершили столько ошибок, что их хватило бы на несколько игр.