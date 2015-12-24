В Екатеринбурге полиция ставит на учёт футбольных фанатов

Вадим проживает в столице области и «болеет» за одну из футбольных команд. Недавно он вернулся из полиции, куда его вызвали для проведения беседы.

Ну вот! Вернулся из 7 отдела полиции, просили отречься от моего бесовского увлечения! Теперь я в базе у них как футбольный фанат! Забавно! Всё запротоколировали, сфотографировали, вплоть до наколки! Я тоже не упустил возможность и попросил мне фотку скинуть на память! -- пишет он.

В участке Вадим узнал, что полиция вызывает всех известных ей футбольных болельщиков, которые когда-либо нарушали закон. Это не случайность. Вызовы проводятся с целью подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Деятельность полиции направлена на то, чтобы это спортивное событие прошло без каких-либо неприятностей. В том числе без беспорядков, которые порой устраивают чересчур увлечённые болельщики. Например, можно вспомнить о том, как в 2010 году фанаты «Зенита» устроили массовую драку в Санкт-Петербурге. А в 2012 году в Нижнем Тагиле толпу болельщиков «Уральца» местные жители приняли за шествие нацистов.

До этого подобные меры принимались лишь в Москве. Как считает агентство «Lifenews», полиция составляет списки «проблемных» болельщиков, которые затем могут быть отосланы организаторам чемпионата мира, чтобы те ограничили им продажу билетов.

На случившееся негативно отреагировал союз болельщиков Урала. Там это назвали совершенно ненужным и бессмысленны занятием.

Не исключено, что и в Нижнем Тагиле болельщиков могут пригласить подъехать в отделение милиции на «фотосессию» и опрос. Если это случится, редакция надеется, что они не станут молчать и сообщат об этом.

В свою очередь, хотелось бы узнать от обычных горожан, которые не так увлечены футболом, об их отношении к происходящему. Пишите ваше мнение в комментариях.