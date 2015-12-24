Восьмилетние тагильские мальчишки уже сейчас мечтают играть в «Старом соболе»

Первокласники соревновались в быстроте и ловкости в баскетбольных «Веселых стартах», а для ребят постарше был проведен настоящий баскетбольный турнир. Победу в нем одержали и мальчики 2006 г.р., воспитанники тренера-преподавателя Нины Александровны Долматовой. Глава администрации Ленинского района Геннадий Мальцев, вручая победителям и участникам награды, пожелал, чтобы мечта играть в команде «Старый соболь» у них обязательно сбылась.