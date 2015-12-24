Восьмилетние тагильские мальчишки уже сейчас мечтают играть в «Старом соболе»
В рамках акции «Хочу играть в баскетбол и жить в Тагиле» прошел предновогодний турнир по баскетболу на кубок Главы администрации Ленинского района, в котором принятии участие более ста самых юных учащихся ДЮСШ «Старый соболь».
Первокласники соревновались в быстроте и ловкости в баскетбольных «Веселых стартах», а для ребят постарше был проведен настоящий баскетбольный турнир. Победу в нем одержали и мальчики 2006 г.р., воспитанники тренера-преподавателя Нины Александровны Долматовой. Глава администрации Ленинского района Геннадий Мальцев, вручая победителям и участникам награды, пожелал, чтобы мечта играть в команде «Старый соболь» у них обязательно сбылась.
Стали известны соперники молодежной команды «Старый соболь» в Первенстве России (среди юношей не старше 18 лет). Подопечные Юрия Шаповалова в январе в третьем туре сыграют с командами «МБА-2»(Москва), «Чебоксарскими ястребами», «Иркутом» из Иркутска, командой «Купчинский Олимп» (Санкт-Петербург) и вновь - с земляками из ревдинского «ТЕМП-СУМЗа».
© TagilCity.ru по материалам БК «Старый Соболь»