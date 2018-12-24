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Новые коньки, поддержка федерации и города: в Нижнем Тагиле обучают юных конькобежцев
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Cold winter sport traffic skate ice 986062 pxhere.com

Новые коньки, поддержка федерации и города: в Нижнем Тагиле обучают юных конькобежцев

Сегодня, 14:02СпортЮлия СтепановаФото: pxhere.com
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