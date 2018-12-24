Новые коньки, поддержка федерации и города: в Нижнем Тагиле обучают юных конькобежцев

Тренировки начались с сентября 2018 года, на сегодняшний день в спортивной секции занимаются порядка 40 человек. До 2018 года конькобежный спорт в Нижнем Тагиле, по словам начальника по управлению физической культуры, спорта и молодежной политики спорта, Дмитрия Язовских, был незаслуженно забыт.

В Нижнем Тагиле у этого вида спорта хорошая история. Это направление развивалось в пяти клубах: «Динамо», «Уралец», «Спутник», «Строитель» (он же нынешняя «Юность»), на ВЖР. Но впоследствии настало время, когда ни один тренер не работал, поделился с TagilCity.ru Дмитрий Язовских.

Наставник юных конькобежцев Вячеслав Балакин проходит заочное обучение в спортивном вузе Екатеринбурга. По заверению Дмитрия Язовских, город будет поддерживать как конькобежный спорт в целом, так и тренера.

Тренировки проходят на «Юности» по вечерам, а дважды в неделю днём – на корте «Мечта» на Лебяжке. Там занимаются вторые, третьи и четвёртые классы. По словам тренера, в спорт приглашаются ребята от 7 лет. Занятия бесплатны.

Некоторые родители приводят детей, чтобы те дома не сидели, некоторые считают, что занятия на свежем воздухе (и это правильно) укрепляют организм. Некоторые целенаправленно приводят детей, поделился с TagilCity.ru тренер Вячеслав Балакин.

Как и в любом другом виде спорта, в конькобежном есть свои особенности и трудности.

Этот вид спорта достаточно финансово ёмкий и технологичный: лёд нужно заливать, согласно определённым техническим требованиям. Самое главное – поддерживать всесезонность этого вида спорта: летом ролики или искусственный лёд, стадионы должны этому соответствовать. По крайней мере, появились ветераны, которые хотят восстановить этот вид спорта в Нижнем Тагиле. Всё зависит также от федерации по виду спорта. В неё вошли люди, которым не всё равно, которые готовы вкладывать финансовые средства в это. Поэтому город не останется с этой проблемой один на один,пояснил Язовских.

Так, по словам начальника управления, в секцию были переданы 30 пар коньков и определённая амуниция. Также в начале января планируется проведение аналога «Лыжни России» – «Лёд надежды нашей».