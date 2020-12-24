Ловчев: Поддержки руководства у Николича больше нет, но сейчас увольнять его не стоит

Ловчев: Поддержки руководства у Николича больше нет, но сейчас увольнять его не стоит

Сегодня, 16:32СпортPhoto: pxhere.com
Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев считает, что новому руководству «Локомотива» не стоит увольнять главного тренера Марко Николича.

«Решение по нему будет принято в зависимости от результата. Это же точно такая же история, как в «Спартаке». Цорн привел Тедеско, Цорна не стало, и у Тедеско не стало поддержки.

Кикнадзе привел Николича, теперь Кикнадзе нет. Значит, у Николича больше нет поддержки. И результата тоже нет. Но сейчас не стоит его трогать», - цитирует Ловчева «Советский спорт».

Напомним, в среду в руководстве «Локомотива» произошли изменения. Новым главой совета директоров стал Александр Плутник, а генеральным директором – Владимир Леонченко.

Добавим, что железнодорожники занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 19 матчах

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