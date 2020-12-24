Ловчев: Поддержки руководства у Николича больше нет, но сейчас увольнять его не стоит

«Решение по нему будет принято в зависимости от результата. Это же точно такая же история, как в «Спартаке». Цорн привел Тедеско, Цорна не стало, и у Тедеско не стало поддержки.
Кикнадзе привел Николича, теперь Кикнадзе нет. Значит, у Николича больше нет поддержки. И результата тоже нет. Но сейчас не стоит его трогать», - цитирует Ловчева «Советский спорт».
Напомним, в среду в руководстве «Локомотива» произошли изменения. Новым главой совета директоров стал Александр Плутник, а генеральным директором – Владимир Леонченко.
Добавим, что железнодорожники занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 19 матчах