Ловчев: Поддержки руководства у Николича больше нет, но сейчас увольнять его не стоит

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев считает, что новому руководству «Локомотива» не стоит увольнять главного тренера Марко Николича.

«Решение по нему будет принято в зависимости от результата. Это же точно такая же история, как в «Спартаке». Цорн привел Тедеско, Цорна не стало, и у Тедеско не стало поддержки. Кикнадзе привел Николича, теперь Кикнадзе нет. Значит, у Николича больше нет поддержки. И результата тоже нет. Но сейчас не стоит его трогать», - цитирует Ловчева «Советский спорт». Напомним, в среду в руководстве «Локомотива» произошли изменения. Новым главой совета директоров стал Александр Плутник, а генеральным директором – Владимир Леонченко. Добавим, что железнодорожники занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 19 матчах

