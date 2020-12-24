Тагильские баскетболистки обеспечили выход в следующий раунд турнира первенства РФ

Тагильские баскетболистки обеспечили выход в следующий раунд турнира первенства РФ

Сегодня, 15:15СпортPhoto: фото предоставлено Михаилом Пудовым
Баскетболистки 2007 года рождения из Нижнего Тагила обеспечили выход в следующий раунд турнира первенства России. Об этом TagilCity.ru рассказал директор спортшколы № 4 Михаил Пудов.

По его словам, предварительный раунд турнира УрФО проходит в Москве. Из-за пандемии коронавируса игры были перенесены в центральную часть России. Тренируют команду Александр Ненашев и Светлана Ненашева.

Выступление начали хорошо, обыграли две команды, из Серпухова и Перми. К сожалению, вчера минимально уступили команде «Тринта» из Москвы, которая является одним из фаворитов турнира. Но вообще, команда уже обеспечила выход в следующий раунд турнира,рассказал директор.

По словам Пудова, подготовка к соревнованиям была экстремальной, пандемия внесла свой вклад. Варианты тренировок прорабатывали совместно с администрацией города и управлением по физкультуре и спорту.

Соревнования закончатся 26 декабря, 28 числа команда уже будет в Нижнем Тагиле. Новый год девочки будут встречать дома,пояснил Пудов.

Напомним, в Нижнем Тагиле в конце октября стартовало первенство России среди юношей U15.

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