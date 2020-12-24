Тагильские баскетболистки обеспечили выход в следующий раунд турнира первенства РФ

Выступление начали хорошо, обыграли две команды, из Серпухова и Перми. К сожалению, вчера минимально уступили команде «Тринта» из Москвы, которая является одним из фаворитов турнира. Но вообще, команда уже обеспечила выход в следующий раунд турнира,рассказал директор.