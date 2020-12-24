Тагильские баскетболистки обеспечили выход в следующий раунд турнира первенства РФ

По его словам, предварительный раунд турнира УрФО проходит в Москве. Из-за пандемии коронавируса игры были перенесены в центральную часть России. Тренируют команду Александр Ненашев и Светлана Ненашева.
Выступление начали хорошо, обыграли две команды, из Серпухова и Перми. К сожалению, вчера минимально уступили команде «Тринта» из Москвы, которая является одним из фаворитов турнира. Но вообще, команда уже обеспечила выход в следующий раунд турнира,рассказал директор.
По словам Пудова, подготовка к соревнованиям была экстремальной, пандемия внесла свой вклад. Варианты тренировок прорабатывали совместно с администрацией города и управлением по физкультуре и спорту.
Соревнования закончатся 26 декабря, 28 числа команда уже будет в Нижнем Тагиле. Новый год девочки будут встречать дома,пояснил Пудов.
Напомним, в Нижнем Тагиле в конце октября стартовало первенство России среди юношей U15.