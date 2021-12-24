Советник Федуна опроверг свой уход из «Спартака»

Советник Федуна опроверг свой уход из «Спартака»
Советник Федуна опроверг свой уход из «Спартака»
Сегодня, 00:01СпортФото: pxhere.com
Итальянец Франко Камоцци, занимающий в московском «Спартаке» пост советника клубного босса Леонида Федуна, опроверг информацию о том, что он покидает красно-белых.

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на «Спорт-Экспресс», итальянец назвал распространяемые СМИ слухи неправдой.

Напомним, после матча 18 тура РПЛ против «Сочи» москвичей покинул бывший главный тренер команды Руй Витория вместе со своим штабом. На его место пришел Паоло Ваноли, работавший ранее помощником Антонио Конте.

Кроме того, в составе клуба произошли следующие кадровые перестановки: пост спортивного директора команды занял бывший скаут французского «ПСЖ» Лука Каттани.

Контракт с Виторией был расторгнут по обоюдному согласию сторон в связи с неудовлетворительными результатами — на зимнюю паузу «Спартак» ушел девятым в турнирной таблице чемпионата России.

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