«Спутник» на домашнем льду встретится с «Казцинк-Торпедо»
25 января 2010, 16:05СпортArtem
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26 и 27 января во Дворце ледового спорта имени Сотникова состоятся очередные игры Открытого Всероссийского соревнования по хоккею среди команд Высшей лиги.
«Спутник» встретится с соседом по турнирной таблице усть-каменогорским «Казцинк-Торпедо». Начало матчей: 18.30.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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