«Спутник» на домашнем льду встретится с «Казцинк-Торпедо»

«Спутник» на домашнем льду встретится с «Казцинк-Торпедо»

26 и 27 января во Дворце ледового спорта имени Сотникова состоятся очередные игры Открытого Всероссийского соревнования по хоккею среди команд Высшей лиги. «Спутник» встретится с соседом по турнирной таблице усть-каменогорским «Казцинк-Торпедо». Начало матчей: 18.30. © Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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