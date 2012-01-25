Тагильчане возможно будут судить Олимпиаду в Сочи

Эти братья-близнецы с экстремальным спортом дружат с детства. До того как в Тагиле вообще узнали, что такое сноуборд, они уже лихо катались с горок на подручных «спортивных» снарядах. Стали постарше – занялись горными лыжами. А потом познакомились с настоящим сноубордингом. И уже не смогли бросить это занятие. Ведь сноуборд, по их мнению, гораздо круче горных лыж.

Сноуборд, по мнению близнецов, – это целая субкультура. Со своим стилем одежды, со своим мировоззрением. Сейчас Сережа и Вова работают инструкторами на горе Белая. И уверены, что встать на доску может любой. В крайнем случае, они всегда готовы прийти на помощь. Недавно у ребят появилась цель – стать судьями на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Конечно, участвовать в Олимпиаде – это более почётная миссия, чем работать судьями, признают ребята. Но, к сожалению, на Урале нет достаточной тренировочной базы, чтобы вырастить звёзд сноубординга или горных лыж мирового уровня.

Зато у Вовы и Серёжи за плечами уже большой опыт судейства на соревнованиях разных уровней. Теперь хочется стать причастными к самым важным российским стартам ближайших лет. Серёжа и Вова надеются, что в большой команде Олимпийских судей найдётся место и для них.

С 1 января 2010 года инженерно-изыскательским предприятиям для начала и продолжения своей деятельности следует получить соответствующий допуск от саморегулируемой организации. Свидетельство о допуске к работам выдает СРО изыскания.