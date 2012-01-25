Тагильские спортсмены показали прекрасные результаты на первенстве УрФО по дзюдо
25 января 2012, 12:42Спорт
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20-22 января в Челябинске состоялось Первенство УрФО по дзюдо среди юношей и девушек 1996-1998 годов рождения.
Нижний Тагил на соревновании представляли спортсмены СДЮШОР «Уралец» и ДЮСШ №2. 1 место заняли дзюдоисты Жонибек Жумаев в весовой категории 46 килограммов, а также Алена Синицына в весовой категории 63 кг. Тренирует ребят Алексей Хамзин. Пятой стала Екатерина Елисеева под руководством тренера Олега Перминова.
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