Тагильские спортсмены показали прекрасные результаты на первенстве УрФО по дзюдо

Нижний Тагил на соревновании представляли спортсмены СДЮШОР «Уралец» и ДЮСШ №2. 1 место заняли дзюдоисты Жонибек Жумаев в весовой категории 46 килограммов, а также Алена Синицына в весовой категории 63 кг. Тренирует ребят Алексей Хамзин. Пятой стала Екатерина Елисеева под руководством тренера Олега Перминова.