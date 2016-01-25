13-летний тагильчанин стал третьим на Первенстве России среди юношей по прыжкам на лыжах с трамплина (ФОТО)

Официальный сайт спортивной школы «Аист» отмечает, что третий результат для тагильского спортсмена – это серьёзное достижение, ведь в соревнованиях участвовало 69 спортсменов со всей России, многие из которых были значительно старше и опытнее его, ведь ограничение по возрасту было до 18 лет.