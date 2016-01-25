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13-летний тагильчанин стал третьим на Первенстве России среди юношей по прыжкам на лыжах с трамплина (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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13-летний тагильчанин стал третьим на Первенстве России среди юношей по прыжкам на лыжах с трамплина (ФОТО)

25 января 2016, 09:35СпортПавел Щербина
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