13-летний тагильчанин стал третьим на Первенстве России среди юношей по прыжкам на лыжах с трамплина (ФОТО)
25 января 2016, 09:35СпортПавел Щербина
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Соревнования на трамплинном комплексе горы Долгая завершились 23 января. По их итогам 13-ти летний тагильчанин Михаил Пуртов стал третьим.
Сюжеты: Нижний Тагил
Официальный сайт спортивной школы «Аист» отмечает, что третий результат для тагильского спортсмена – это серьёзное достижение, ведь в соревнованиях участвовало 69 спортсменов со всей России, многие из которых были значительно старше и опытнее его, ведь ограничение по возрасту было до 18 лет.
Это не первое спортивное достижение юного тагильского спортсмена. Правда, ранее он побеждал сверстников. На соревнованиях «Рождественское турне – 2016» в Пермском крае в начале этого года Михаил стал победителем в своей возрастной категории.
TagilCity.ru поздравляет Михаила и его спортивную школу с этим достижением и желает дальнейших спортивных свершений.
ФОТО: Спортивная школа «Аист»
© Эрик Х., TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей