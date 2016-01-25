Российские биатлонисты выиграли мужскую эстафету

Все предыдущие гонки этого этапа российские биатлонисты завершали как минимум на подиуме, а трижды и вовсе побеждали. Так что от мужской эстафеты болельщики справедливо ожидали не меньше, чем попадания в число призеров.

"Забойщик" российской сборной Максим Цветков взял по одному дополнительному патрону на каждой стрельбе и завершил свой этап восьмым, с отставанием порядка 23 секунд от лидировавшего немца Лессера. Мог бы и лучше, если бы не потеря палки. Впрочем, тренеры быстро заменили Максиму поломанный "аксессуар", и ничего критичного не произошло.

После четвертой стрельбы в лидеры гонки вышел итальянец Хофер, за ним убежал промахнувшийся один раз Евгений Гараничев, а третьим оказался норвежец Биркеланд, который вскоре уступил это место швейцарцу Вегеру. Ну а неудачная стрельба Бенедикта Долля отбросила немцев аж на восьмое место. Гараничев тем временем до конца этапа итальянца практически "съел", ликвидировав почти 9-секундное отставание.

Дальше за российскую сборную на дистанцию отправился Дмитрий Малышко, который заставил понервничать. Он трижды промахнулся на первом рубеже, но все-таки смог обойтись без штрафного круга и вернулся на дистанцию, серьезно уступая лишь Йоханнесу Бе из Норвегии. Малышко исправился на следующей стрельбе, которую отработал чисто и быстро. Как, впрочем, и Бе-младший, который до конца этапа увеличил свое преимущество до 30 секунд. Учитывая, что финишером норвежцев в последний момент назначили Эрленда Бьонтегорда, заменивший приболевшего Тарьей Бе, такой гандикап норвежцам был очень кстати.

Уже на "лежке" Бьонтегорд промазал дважды и свое преимущество растерял. Не обошелся без ошибок и наш Антон Шипулин. Он взял один дополнительный патрон и отправился на дистанцию третьим, пропустив вперед кроме норвежца еще и немца Шемппа. В итоге вся эта троица пришла на последний рубеж практически одновременно.