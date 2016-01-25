«Старый соболь» провел окружной этап Школьной баскетбольной лиги среди команд девушек

В воскресенье в с/з «Старый соболь» наши победительницы встретились в окружном этапе Школьной баскетбольной лиги с командами девушек из Горноуральска, Верхней Салды, Новоуральска. Кроме комплекта баскетбольной формы от организаторов, разыгрывалась одна путевку на региональный этап этих соревнований. Тагильчанки из ЦО № 1 уверенно обыграли всех своих соперниц и будут представлять наш город в Областном финале игр Школьной баскетбольной лиги.