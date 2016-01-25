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«Старый соболь» провел окружной этап Школьной баскетбольной лиги среди команд девушек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Старый соболь» провел окружной этап Школьной баскетбольной лиги среди команд девушек

25 января 2016, 14:55СпортMaurice
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