«Старый соболь» провел окружной этап Школьной баскетбольной лиги среди команд девушек
25 января 2016, 14:55СпортMaurice
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На прошлой неделе определились победители городской спартакиады по баскетболу среди девушек.
Сюжеты: Нижний Тагил
На первом месте команда ЦО № 1, На втором - ОУ № 45, бронзовые медали городского этапа получили девушки из ОУ № 81.
В воскресенье в с/з «Старый соболь» наши победительницы встретились в окружном этапе Школьной баскетбольной лиги с командами девушек из Горноуральска, Верхней Салды, Новоуральска. Кроме комплекта баскетбольной формы от организаторов, разыгрывалась одна путевку на региональный этап этих соревнований. Тагильчанки из ЦО № 1 уверенно обыграли всех своих соперниц и будут представлять наш город в Областном финале игр Школьной баскетбольной лиги.
© TagilCity.ru по материалам БК «Старый Соболь»
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