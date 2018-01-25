Махинации с билетами на ЧМ-2018 в России будут наказываться

Инициативу ранее внесло правительство РФ. Согласно проекту закона, незаконная реализация билетов будет наказываться штрафом в размере от 20 до 25-кратной стоимости проходного билета. Минимальный штраф будет составлять 50 тысяч рублей для граждан. Если в нелегальной продаже будут замечены должностные лица, то штраф для них составит от 25 до 30-кратной стоимости билета и не менее 150 тысяч рублей.

Если у лица, занимающегося предпринимательской деятельностью, связанной с билетами, отсутствует юридическое образование, то виновнику грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток или штраф в размере не менее 150 тысяч рублей.

Нарушение в этой сфере со стороны юридических лиц будет наказываться штрафом от 500 тысяч до полумиллиона рублей, параллельно деятельность будет приостановлена на срок до трёх месяцев.

При обнаружении поддельных билетов на ЧМ-2018 предлагается назначать более строгое наказание. Гражданам грозит штраф от 50 до 70 тысяч рублей, должностным лицам - от 150 до 200 тысяч рублей и юридическим лицам - от 1 до 1,5 миллионов рублей. Кроме того, возможна приостановка деятельности на три месяца.

Во втором чтении в документ внесли поправки технического и юридического характера. Данные меры призваны создать действенную систему защиты для недопущения подделки билетов на крупное спортивное событие, передаёт «ТАСС».