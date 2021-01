Юные тагильчане стали победителями чемпионата России по кикбоксингу

Тагильчане стали чемпионами во всероссийских соревнованиях по кикбоксингу.

Жители Нижнего Тагиле стали лучшими среди 1,2 тысячи участников из десятков субъектов РФ. Первое место в категории выше 69 килограмм в возрасте 13-15 лет занял Даниил Чистяков. В весовой категории до 42 килограмм все бои досрочно выиграла Елизавета Цыганова. Матвей Панарин завоевал «серебро», а Александр Дырнов — «бронзу». Все тагильчане являются воспитанниками школы олимпийского резерва «Уралец» и спортивной школы «Юность». Напомним, дзюдоисты из Нижнего Тагила получили шесть медалей на первенстве Свердловской области. Тагильчане завоевали шесть медалей на первенстве Свердловской области по дзюдо

