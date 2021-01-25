Юные тагильчане стали победителями чемпионата России по кикбоксингу

Жители Нижнего Тагиле стали лучшими среди 1,2 тысячи участников из десятков субъектов РФ.
Первое место в категории выше 69 килограмм в возрасте 13-15 лет занял Даниил Чистяков.
В весовой категории до 42 килограмм все бои досрочно выиграла Елизавета Цыганова. Матвей Панарин завоевал «серебро», а Александр Дырнов — «бронзу».
Все тагильчане являются воспитанниками школы олимпийского резерва «Уралец» и спортивной школы «Юность».
Напомним, дзюдоисты из Нижнего Тагила получили шесть медалей на первенстве Свердловской области.